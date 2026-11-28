Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») сравнил четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») и семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона («Феррари»).

«Он [Ферстаппен] беспощадный соперник, и я это безмерно уважаю, но есть также Льюис Хэмилтон, с которым я был напарником три года и за которым наблюдал всю свою жизнь. И, очевидно, Тото [Вольф] провёл 12 лет с [Хэмилтоном], который в равной степени беспощадный конкурент и абсолютный зверь за рулём, но, разумеется, обладает невероятными ценностями, изяществом и достоинством.

Льюис — тот, на кого я действительно равняюсь и кто является невероятным образцом для подражания для молодых ребят, идущих в спорт. Но здесь нет правильного или неправильного; есть только мнения. У всех разные мнения, и некоторым нравится пилот А, а некоторым — пилот Б, и по мере того, как я взрослел, я не позволяю этому так сильно на меня влиять», — приводит слова Расселла Sky Sports.