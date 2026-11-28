Корейский шинный производитель «Ханкук» начал программу тестирования шин для Формулы-1 и открыл переговоры с командами, готовясь подать заявку на то, чтобы стать официальным поставщиком шин для гонок Гран-при с 2029 года, сообщили в The Race.

«Представители компании были замечены на недавнем Гран-при Лас-Вегаса, который, как понимается, стал их вторым визитом на гонку Ф-1 в этом году после поездки в Мадрид в сентябре. В «Ханкуке» использовали эти поездки, чтобы встретиться с большинством команд и обсудить планы с боссами, генеральными директорами и другими старшими руководителями. Однако поездки на гонки, которые также включали визиты на этапы в Китае, Японии и Сингапуре в 2025 году, — лишь одна сторона её усилий по подготовке к 2029 году.

В компании уже организовали целевую группу из 44 человек для подготовки к входу в Ф-1. Помимо выделения возможностей для исследований и разработок, а также работы на симуляторе, в этом году в «Ханкуке» провели два теста резины для Ф-1, используя модифицированный тестовый автомобиль класса Ф-2 для оценки потенциальной конструкции, а также различных составов.

Третий тест запланирован для работы над её дождевой резиной, которая также поможет компании разработать шину с более узким факелом разбрызгивания, чтобы уменьшить проблемы с видимостью, вызванные мокрыми условиями. Также ведётся работа над планированием производства и изготовления, которое потребуется для поставки шин для Ф1, Ф2 и Ф3, которые войдут в сферу любого контракта на поставку шин», — говорится в статье.