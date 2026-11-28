Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», подвёл итоги двух практик Гран-при Катара, где показал пятое и четвёртое время.

«Первый день в Катаре выдался неплохим. Наш темп в целом выглядел довольно разумным, и машина чувствуется прилично. Есть несколько вещей, над которыми нам нужно поработать в гоночной симуляции, но в целом это хорошее начало.

«Мерседес», похоже, на данный момент на шаг впереди всех, так что нам нужно найти немного больше скорости, чтобы догнать их. Мы сконцентрируе