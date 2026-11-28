Бедзекки взял поул на ГП Валенсии MotoGP, М. Маркес — 2-й в своей последней квалификации

В субботу, 28 ноября, на автодроме имени Рикардо Тормо состоялась квалификация заключительного 22-го этапа MotoGP Гран-при Валенсии, поул в которой завоевал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки. Восьмикратный чемпион из Испании Марк Маркес («Дукати»), для которого эта квалификация стала последней в карьере, стал вторым. Рауль Фернандес («Трекхаус Рейсинг») — третий.

Бедзекки установил рекорд автодрома для MotoGP в Валенсии.

MotoGP. Гран-при Валенсии. Квалификация (топ-10):

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:27.844.

2. Марк Маркес («Дукати») +0