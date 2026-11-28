Популярный российский комментатор Алексей Попов ответил на вопрос, кого считает самым недооценённым пилотом.

— Самый недооценённый пилот в истории Формулы-1?

— Знаете, честно, мне даже многие ставят это в вину. «Почему у вас все хорошие, Алексей? Почему вы никого не критикуете?» Бывает, что я кого-то критикую, но, честно, вот на мой взгляд, 95% пилотов недооценённые. Бери любого и можно его смело называть недооценённым. Даже [Айртона] Сенну, даже [Михаэля] Шумахера, даже [Макса] Ферстаппена, у них всё равно будут хейтеры, и они не правы. 20 человек, ну там 18, 22, 26, неважно, из миллиардов людей, из которых туда попали, там не может быть плохих пилотов. Те, кто даже в общем сознании самый-самый слабый гонщик. Я вас уверяю, что он гораздо сильнее самого сильного из любого другого чемпионата, — приводит слова Попова Fonbet в социальных сетях.