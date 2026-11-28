«Будет трудно привыкнуть к воскресеньям без тебя». Алонсо — об уходе М. Маркеса из MotoGP

Испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») обратился к соотечественнику и 10-кратному чемпиону мира Марку Маркесу («Дукати»), который завершает карьеру по итогам 2026 года.

«Одна из вещей, которые мне больше всего нравились, пока я наблюдал за твоими гонками, — это то, что я никогда не знал, что ты собираешься сделать. Даже когда казалось, что исход гонки уже решён, я продолжал смотреть, чтобы увидеть, что ты сделаешь!!!

Будет трудно привыкнуть к воскресеньям без тебя и без этого. Мне так повезло, что я видел твои гонки, Марк. Спасибо за всё и наслаждайся своей следующей главой. Спасибо, 10-кратный!» — написал Алонсо в социальных сетях.