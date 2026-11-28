Николя Тодт, являющийся менеджером пилота Формулы-1 Шарля Леклера из «Ферарри», разглашает прессе информацию о том, что происходит внутри команды на фоне напряжённых отношений его подопечного с Льюисом Хэмилтоном, сообщает известный журналист Ральф Бах.

«Хэмилтон уже оказывает на Леклера довольно сильное давление и играет на публику. Например, после гонки или несколько дней спустя он более или менее обвинил «Феррари» в том, что она не поддержала его, когда ему, возможно, это было нужно. В конце концов, в какой-то момент он опережал Леклера на 40 очков, потому что в начале года — особенно когда он победил в Барселоне — он на самом деле был главным соперником Кими Антонелли.

В тот момент он хотел, чтобы они сделали его явным номером один и предоставили ему этот статус. Они этого не сделали. Так что обвинения действительно были, и это показывает, что атмосфера действительно токсичная — полностью отравленная. Опять же, я считаю, что дела между ними идут нехорошо.

Теперь Николя Тодт, менеджер Леклера, также за кулисами общается с прессой и сливает информацию, например, о том, что машина Леклера уже не так хороша или что Хэмилтону отдаётся предпочтение. Имен