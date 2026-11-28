Главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара отреагировал на критику двигателя со стороны двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») после Гран-при Лас-Вегаса.

«После уикенда мы проверили все доступные нам данные, а также физически осмотрели двигатель в рамках техобслуживания. На данный момент мы не обнаружили никаких проблем с двигателем ни в данных, ни при проверке техобслуживания — но в пятницу мы ещё раз внимательно посмотрим, как двигатель работает на этой трассе.

Мы тщательно проанализировали его [Фернандо Алонсо] заявления и очень серьёзно относимся к его отзывам. Поэтому мы проверили все данные и состояние двигателя. В данных мы до сих пор не увидели никакого дефекта, но, как упоминалось, в пятницу мы снова проверим, чтобы получить обратную связь от Фернандо. В Лас-Вегасе было трудно проанализировать, как мощность двигателя влияла на скорость машины, потому что было много моментов с крутящим моментом, а также разное управление энергией между двумя машинами. Наши измерения показывают, что мощность как таковая в порядке, но нам следует ещё раз тщательно проверить это на этой трассе.

Алонсо сказал, что терял две секунды на прямой в Вегасе? Спросите, пожалуйста, об этом Фернандо. С точки зрения данных, проблем не выявлен