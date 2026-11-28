Комментатор IndyCar и бывший журналист Формулы-1 Уилл Бакстон высказался о напряжённых отношениях между пилотами команды Формулы-1 «Феррари» Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном.

«Сожалеет ли «Феррари» о подписании Льюиса Хэмилтона или им пора уволить своего «золотого ребёнка» Шарля Леклера? Думаю, главной проблемой для команды станет тот факт — и это то, что сказал Фред [Вассёр], — знаете, если бы он знал, что отношения будут такими, если бы он знал, что будет настолько трудно, то, знаете, в прошлом могли бы быть приняты другие решения.

Что именно он имеет в виду, думаю, по-настоящему знает только Фред. Но это глубоко тревожно, потому что, как сказал Фред и как он дал понять, теперь это нечто глубоко личное между пилотами. Самое захватывающее во всём этом, и мы об этом говорили в начале: Шарль — «золотой ребёнок» в «Феррари». Им он был уже долгое время. Они возлагали на него надежды вывести команду к титулу чемпиона мира; этого так и не случилось. Теперь появляется Льюис, бесспорно, один из величайших за всё время, и его