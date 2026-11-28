30-летний французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, выступающий за команду «Альпин», отреагировал на конфликт британца из «Мерседеса» Джорджа Расселла и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Не в первый и не в последний раз эти двое ругаются. Что касается моей позиции, то я просто сижу и ем свой попкорн, смеясь над этим.

Я думаю, что с Максом было лучше всего просто сказать ему об этом прямо в лицо! Он из тех, кто легко принимает всё. У вас могут быть свои мнения и так далее. Мне нравятся они оба, и, очевидно, они очень разные личности. Мы все знаем друг друга, мы знаем друг друга с детства», — приводит слова Гасли Sky Sports.