Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о фаворитах на Гран-при Катара Формулы-1.

«Не будем сбрасывать со счетов, естественно, два «Макларена», да? У Пиастри здесь вообще шикарная история. Все три спринта, которые здесь проходили, потому что из четырёх гонок здесь было три со спринтом, все три спринта он выиграл. Больше того, во всех трёх гонках на следующий день после спринта он не выиграл, но каждый раз он был на подиуме — второй или третий. Он морально на подъёме.

Ландо тоже. У Ландо всё отлично вообще в последних гонках. Но здесь против них может чуть-чуть техника сыграть. Потому что если мы посмотрим