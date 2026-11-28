Нико Росберг — о Хэмилтоне: мы больше никогда не будем друзьями

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг признался, что сожалеет о прекращении дружбы с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

Росберг и Хэмилтон дружили ещё с детства, однако их отношения испортились во время совместных выступлений за «Мерседес» в борьбе за титул.

«У нас нейтралитет. Когда мы видимся, говорим. Но мы больше никогда не будем друзьями. Раньше мы были, но между нами произошло слишком много всего.

Безусловно, я сожалею об этом. Мы были лучшими друзьями. У нас также много общего, поскольку мы прошли через одинаковые испытания. Немногие могут сказать то же самое. Нас связывает общая судьба. Было бы весело вспомнить старые времена с ним, но этого не произойдёт.

Меня очень сильно пугала мысль, что моя мечта о чемпионском титуле может рухнуть, что в последний момент я допущу ошибку. Это была ситуация колоссального давления. Я даже не знал, способен ли Льюис намеренно спровоцировать аварию или нет», — приводит слова Росберга Nextgen-Auto.