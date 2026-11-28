Победу в спринте Гран-при Валенсии MotoGP одержал итальянец Марко Бедзекки из «Априльи». Вторым финишировал его напарник Хорхе Мартин, третье место занял Энеа Бастианини из «Тек 3».

Перед стартом спринтерской гонки у испанского гонщика «Дукати» Марка Маркеса загорелся мотоцикл. Инцидент произошёл после прогревочного круга: из-за технической неисправности стартовых огней гонщики вынуждены были задержаться на стартовой решётке. Мотоцикл Маркеса перегрелся и загорелся, после чего пилот покинул его, а маршалы потушили пламя. Испанец отправился в боксы за запасным байком, однако получил два штрафных проезда по длинному кругу.

Из-за происшествия старт пришлось отложить, а дистанцию спринта сократили с 13 до 12 кругов. Маркес выполнил оба штрафных проезда на шестом и седьмом кругах. В итоге испанец финишировал 13-м, не набрав очков.

Результаты спринта Гран-при Валенсии MotoGP:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 12 очков.