Антонелли стал лучшим в третьей практике Гран-при Катара Формулы-1, Расселл — второй

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Катара Формулы-1. Второе место занял его напарник Джордж Расселл. Третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Результаты третьей свободной практики Гран-при Катара Формулы-1:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:22.400.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — +0,249.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,510.

4. Исак Хаджар («Ред Булл») — +0,687.

5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,808.

6. Ландо Норрис («Макларен») — +0,868.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — +0,889.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — +1,251.

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +1,376.

10. Лиам Л