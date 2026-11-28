Организаторы Гран-при Катара заверили все 11 команд Формулы-1 в безопасности проведения гоночного уикенда, несмотря на напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Федерации автоспорта и мотоциклетного спорта Катара Абдулрахман Аль-Маннаи заявил, что организаторы находятся в контакте с правительством страны и получили необходимые заверения.

«Думаю, те из нас, кто живёт здесь, знают реальную ситуацию. Людям, которые находятся за пределами страны, немного сложнее увидеть, что происходит на самом деле.

Катар остаётся безопасным уже довольно продолжительное время с момента начала этого конфликта. Как вы знаете, Катар выступает посредником в этом конфликте. Мы доверяем государственным структурам. Они проделали фантастическую работу», — приводит слова Абдулрахмана Аль-Маннаи ESPN.