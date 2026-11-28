Стенсхорне выиграл спринт Формулы-2 в Катаре, Дюрксен стал вторым

Норвежский гонщик «Родин» Мартиниус Стенсхорне одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 на Гран-при Катара. Второе место занял представитель «Инвикты» Джошуа Дюрксен, третьим финишировал его напарник по команде Ноэль Леон. Четвёртую позицию занял Никола Цолов из «Кампоса».

Формула-2. Результаты спринтерской гонки Гран-при Катара:

1. Мартиниус Стенсхорне («Родин») — 41:48.605.

2. Джошуа Дюрксен («Инвикта») +10.960.

3. Ноэль Леон («Кампос») +14.245.

4. Никола Цолов («Кампос») +14.688.

5. Алекс Данн («Родин») +16.017.

6. Оливер Гёте («МП Моторспорт») +16.931.

7. Габриеле Мини («МП Моторспорт») +18.790.

8. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт») +20.606.

9. Роман Билински («Хайтек») +21.078.

10. Дино Беганович (ДАМС) +21.895.

11. Куш Майни (АРТ) +23.410.

12. Тасанапол Интрафувасак (АРТ) +24.752.

13. Ритомо Мията («Хайтек») +29.565.

14. Себастьян Монтойя (ДАМС) +32.978.