Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли остался недоволен решением команды выпустить его первым на трассу перед заключительной частью квалификации Гран-при Катара. Ещё до начала третьего сегмента итальянец по радио поинтересовался, почему именно он должен первым покинуть пит-лейн. В итоге Антонелли завоевал второе место, уступив поул-позицию своему напарнику Джорджу Расселу.

«Нам нужно это обсудить, потому что, если я о чём-то прошу