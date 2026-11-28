Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли объяснил, почему был недоволен решением команды выпустить его первым на трассу в заключительной части квалификации Гран-при Катара. Итальянец, ставший вторым, хотел отправиться на быстрый круг последним, однако команда распорядилась иначе.

«Cегодня у меня было много трудностей во втором секторе — просто никак не удавалось собрать всё воедино. Но перед третьим сегментом у меня были хорошие ощущения. На последнюю попытку я хотел выехать в самом конце, но меня выпустили первым. Определённо, это оказало определённое влияние, поскольку дело также немного в психологическом аспекте. Я хотел выехать последним, чтобы получить наилучший шанс, но этого не произошло. Поэтому нам нужно обсудить с командой, почему было принято такое решение.

В остальном Джордж провёл отличную квалификацию. Он был оче