Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал завоевание поул-позиции по итогам квалификации Гран-при Катара и объяснил, за счёт чего команда показала достойный результат на тренировках и квалификации.

«Всегда невероятно пилотировать на этой трассе, потому что она очень быстрая. Весь этот уикенд машина была просто великолепна. Уже с первого круга на тренировках мы показывали высокий темп. Однако во всех сессиях я немного уступал Кими — в первой, второй и третьей тренировках. Но к первому сегменту квалификации я почувствовал себя за рулём гораздо увереннее. Здорово снова завоевать поул, ведь прошло уже немало времени.

С тех пор как мы привезли пакет обновлений в Малайзию, это первая по-настоящему скоростная трасса, которая, на мой взгляд, позволяет продемонстрировать