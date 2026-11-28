Бразильский гонщик «Хаас» Рафаэл Камара получил штраф в три позиции на стартовой решётке Гран-при Катара за помеху Габриэлу Бортолето из «Ауди» во втором сегменте квалификации, сообщает официальный сайт Формулы-1. В результате пилот опустился с 15-го на 18-е место.

Инцидент произошёл в 16-м повороте: Камара находился на гоночной траектории на круге возвращения в боксы, когда к нему приблизился Бортолето на быстром круге. Бразильцу пришлось корректировать траекторию, из-за чего он потерял время. Стюарды сочли, что Камара помешал Бортолето на быстром круге, и признали бразильца виновным в создании помехи.

Камара проводит за «Хаас» третий гоночный уикенд в Формуле-1. Дебют бразильца состоялся на домашнем Гран-при в Сан-Паулу