Чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» Ландо Норрис оценил выступление команды в квалификации Гран-при Катара и высказался о шансах побороться с «Мерседесом» в предстоящей гонке. Британец занял третье место, а его напарник Оскар Пиастри квалифицировался четвёртым.

«Думаю, мы хорошо поработали как команда, заняв третье и четвёртое места. Ребята из «Мерседеса» просто были слишком быстры. Они отлично выступали на протяжении всего уикенда и находились на совершенно другом уровне по сравнению с нами. Им стоит отдать должное.

Это быстрая трасса, поэтому в скоростных поворотах можно атаковать сильнее. Для нас некоторые повороты не являются скоростными на полном газу, а для них — являются. В этом и заключается о