Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил решение команды отправить Андреа Кими Антонелли первым на финальную попытку в третьем сегменте квалификации Гран-при Катара.

«Кими недоволен, потому что не хотел выезжать первым. Он сказал нам об этом ещё до выезда, но мы поступили именно так. Однако у нашего решения была веская причина: мы не хотели рисковать тем, что наш пилот не успеет пересечь линию старта-финиша для начала быстрого круга.

Теперь нам нужно найти правильный баланс между пожеланиями гонщиков и интересами команды. У пилотов есть определённый настрой, и если они выезжают на трассу с мыслью, что находятся не в лучшей позиции, это может их раздражать. Не должно, но такое возможно. С другой стороны, мы хотел