Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё шестое место в квалификации Гран-при Катара.

«Пока что для нас это неудачный уикенд. Нам просто не удалось найти подходящий баланс. Машина слишком разрозненно реагирует на управление — думаю, это главная проблема. В то же время это подчёркивает, в каких областях мы всё ещё уступаем конкурентам.

На такой трассе, где много скоростных поворотов, особенно заметна разница в аэродинамической эффективности. Думаю, тут мы просто не на одном уровне с соперниками. Мы довольно хороши в медленных поворотах, можем быть неплохи в среднескоростных, но здесь преобладают именно среднескоростные и скоростные повороты. Сейчас это не то место, на котором мы чувствуем себя комфортно.

С «Мерседесом» мы