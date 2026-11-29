Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Катара Формулы-1, по результатам которой занял четвёртое место.

«Я вполне доволен четвёртым местом, хотя хотел бы оказаться на одну позицию выше. Первый поворот на моём последнем круге мог получиться лучше, но в остальном круг был хорошим. Мы смогли найти достойный темп и прибавляли на протяжении всех трёх сессий перед квалификацией. Также рады, что опередили обе машины «Ред Булл».

«Мерседес» явно намного быстрее остальных в эти выходные, их темп впечатляет. На длинных отрезках наша скорость выглядела неплохо, однако шины сложно контролировать всем командам, поэтому в гонке это станет важным фактором. Пока у нас хороший уикенд на трассе, которая мне очень нравится. Завтра постараемся поборо