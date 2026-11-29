Гонщик «Феррари» Шарль Леклер оценил слабое выступление команды в квалификации Гран-при Катара, где он стал седьмым, а Льюис Хэмилтон — девятым.

«Главная проблема в этот уикенд — не производительность машины. С этой трассой есть что-то фундаментально неправильное. Она очень гладкая. Я поговорил с Расселлом и Антонелли — они сказали, что даже они не понимают причины такого большого отрыва от остальных.

Что ж, это наша работа — понять, как улучшить ситуацию и сократить отставание на подобных трассах. Потому что с начала сезона у нашей машины были проблемы в определённых условиях. В плане баланса всё неплохо. Но если мы начинаем атаковать сильнее, то просто начинаем скользить всеми колёсами и не можем проходить повороты. У нас нет достаточного сцепления. Каждый раз, когда мы оказываемся в Лусаиле, то у нас про