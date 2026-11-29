Хэмилтон — после провала в квалификации: по мотору «Феррари» отстаёт ото всех на год

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал лишь девятый результат в квалификации Гран-при Катара Формулы-1. Три этапа назад Хэмилтон завоевал поул-позишен в квалификации Гран-при Мексики.

«Должна быть причина, почему в один уикенд мы на поуле, а здесь проигрываем 1.2 секунды. Думаю, шины-то в порядке. Здесь на последнем секторе их легко прогреть. Но пока уикенд получается невероятно сложным.

Да, нам не хватало сцепления. Сцепление и баланс вызывали сложности весь уикенд. Но тут и много секций, где важна мощность. Эта трасса сильно зависит от мощности, а это сложный момент для нас. Это мой второй год с силовой установкой «Феррари», и там знают, что пошло не так с этим мотором. Думаю, парни работают по максимуму, чтобы постараться прибавить к следующему году, но мы отстаём ото всех на год.

К счастью, правила омологации дают шанс сократить отставание, но, насколько я видел в этом году, большой разни