Хаджар — о пятом месте: мы выжали из машины всё. Просто не прибавили так, как «Макларены»

Гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар отреагировал на пятое место в квалификации Гран-при Катара.

«Думаю, сегодня мы выжали из машины всё. Мы добивались хорошего прогресса по ходу квалификации, но я думаю, что во втором сегменте мы прыгнули выше головы и просто раньше подошли к пределу возможностей, после чего не смогли прибавить. Третье место всегда было в субботу целью, учитывая, как силён здесь „Мерседес“, но немного не хватило.

Мне было комфортно в машине, и я думал, что мы попадём на второй ряд, но мы просто не прибавили так, как «Макларены». Пятое место всё равно даёт шанс побороться за подиум, но здесь сложно обгонять, так что определяющим станет первый круг", — приводит слова Хаджара пресс-служба «Ред Булл».