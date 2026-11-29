Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку гонки Гран-при Катара Формулы-1, чей старт запланирован на 19:00 мск 29 ноября. По сравнению с итогами квалификации произошло одно изменение: Рафаэл Камара потеряет три позиции и стартует 18-м из-за штрафа за блокировку Габриэла Бортолето.

Формула-1. Гран-при Катара. Предварительная стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Исак Хаджар («Ред Булл»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

9. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

11. Оливер Берман («Хаас»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Габриэл Бортолето («Ауди»)

14. Франко Колапинто («Альпин»)

15. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

16. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Рафаэл Камара («Хаас»)

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

21. Валттери Боттас («Кадиллак»)

22. Серхио Перес («Кадиллак»).