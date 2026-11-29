Бен Сулайем — Расселлу и Норрису: где опаснее — здесь или в Мексике либо Бразилии?

После окончания квалификации Гран-при Катара Формулы-1 в телевизионный эфир попало общение президента Международной автомобильной федерации Мохаммеда бен Сулаейма и занявших в квалификации первое и третье места гонщиков «Мерседеса» и «Макларена» Джорджа Расселла и Ландо Норриса.

Общаясь с пилотами после сессии, бен Сулайем задал им один вопрос: «И где опаснее быть — здесь или в Мексике либо Бразилии?» Расселл и Норрис ничего не ответили президенту ФИА.

Слова президента ФИА уже вызвали недовольство со стороны интернет-пользователей из Мексики и Бразилии.

Напомним, долгое время проведение Гран-при Катара находилось под вопросом из-за непростой обстановке на Ближнем Востоке, и на гонку не приехала часть журналистов.