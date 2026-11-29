Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли объяснил, как на нём сказался ранний выезд на финальную попытку в квалификации Гран-при Катара, а также признал собственное слабое место.

«Определённо, это оказало небольшое влияние, потому что речь идёт в том числе о психологической стороне. Я хотел выехать последним, чтобы дать себе наилучший шанс, но, очевидно, этого не произошло, так что нам нужно изучить с командой, почему они приняли такое решение.

Так или иначе, Джордж провёл отличную квалификацию, он был очень быстр. Я же со своей стороны просто был недостаточно хорош на втором секторе на протяжении всей квалификации — тут есть что изучить", — приводит слова Антонелли Sky Sports.