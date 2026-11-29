Антонелли указал на собственное слабое место в квалификации Гран-при Катара
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Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли объяснил, как на нём сказался ранний выезд на финальную попытку в квалификации Гран-при Катара, а также признал собственное слабое место.
Формула-1 2026. Этап 22, Доха, Катар
Гран-при Катара. Квалификация
28 ноября 2026, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:21.695
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.128
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.480
«Определённо, это оказало небольшое влияние, потому что речь идёт в том числе о психологической стороне. Я хотел выехать последним, чтобы дать себе наилучший шанс, но, очевидно, этого не произошло, так что нам нужно изучить с командой, почему они приняли такое решение.
Так или иначе, Джордж провёл отличную квалификацию, он был очень быстр. Я же со своей стороны просто был недостаточно хорош на втором секторе на протяжении всей квалификации — тут есть что изучить", — приводит слова Антонелли Sky Sports.
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