Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил слабые результаты в квалификации Гран-при Катара, где Шарль Леклер стал седьмым, а Льюис Хэмилтон — девятым.

«На последних этапах чемпионата у нас у всех одна и та же машина, так что проблема не столько в потенциале двигателя или шасси, сколько в вопросе адаптации к условиям, к трассе. Нужно было поставить шины в правильные условия для быстрого круга, но мы не справились с этим хорошо.

Повышенное давление в шинах по решению «Пирелли»? Это может быть оправданием, но у всех были одинаковые условия: это значит, что мы должны были сделать работу лучше и исправить ситуацию. Правда в том, что нам очень тя