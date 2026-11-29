Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о ситуации с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером после очередного столкновения на Гран-при Лас-Вегаса.

«Будучи «Феррари», мы всегда в приоритете у публики и медиа по сравнению с кем-либо другим, мы не можем помешать некоторым из журналистов продолжать говорить глупости. Самое важное — это то, что я, Шарль и Льюис смогли обсудить и уладить ситуацию в Лас-Вегасе, поэтому мы даже не хотим отвечать на историю с контрактом Шарля, потому что это действительно глупо. После событий в Лас-Вегасе мы поговорили, и я считаю, что это был хороший разговор. Мы прояснили каждый пункт, и я думаю, что теперь мы можем сосредоточиться только на будущем», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.