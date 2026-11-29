Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес («Кадиллак») высказался о форме команды после квалификации Гран-при Катара, где показал 22-е время, а его напарник Валттери Боттас — 21-е.

«Это была полная катастрофа. В каждой сессии у нас была проблема. По сути, с первой до третьей тренировки у нас были проблемы с машиной, с настройками, так что мы не могли эволюционировать. Мы вообще не могли работать над машиной. Мы попробовали настройку, которая не дала ожидаемого результата. У нас было много механических проблем.

В третьей тренировке у машины был критический дисбаланс