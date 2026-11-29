«Это было уникально». Вольф отреагировал на поул Расселла в Катаре

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о поул-позиции 28-летнего британца Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Катара.

«Он сделал всё идеально. В каждом квалификационном сегменте он был первым, с большой уверенностью. Когда видишь пилотаж и то, как он ставит машину… Это было очень, очень, очень уникально», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

За две гонки до финиша Джордж занимает четвёртое место в личном зачёте (264 очка). Льюис Хэмилтон («Феррари») — третий (267).

Напарник Расселла и новоиспечённый чемпион Формулы-1 Андреа Кими Антонелли показал в квалификации второе время и впервые с Гран-при Канады пилоты «Мерседеса» заняли весь первый ряд.

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