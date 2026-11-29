29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», ответил на вопрос, могут ли существовать в одной команде два сильных пилота.

— Могут ли два сильных пилота существовать вместе в одной команде?

— Полагаю, речь о «Феррари»… Но у каждого есть мнение. У меня есть мнение, у вас есть мнение, но мы не боссы команд. Мы не принимаем такие решения. Я и сам не хочу принимать такие решения, потому что не вовлечён в это. Я просто сосредоточиваюсь на своей команде и стараюсь делать всё возможное там, — приводит слова Ферстаппена Everything Formula в социальной сети Х.