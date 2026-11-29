В соцсетях критикуют «Мерседес» за избыточную гибкость переднего крыла в Катаре

Поклонники Формулы-1 критикуют команду «Мерседес» после того, как во время субботних сессий Гран-при Катара заметили, что переднее антикрыло на машине 20-летнего итальянца, новоиспечённого чемпиона Андреа Кими Антонелли избыточно загибается после прямых.

Фото: Скриншот из социальных сетей

С камеры, установленной прямо за передним антикрылом, можно заметить, что после окончания действия «режима прямо» крыло после схлопывания не занимает положение в режиме для поворотов, а встаёт в некое промежуточное положение, меняя угол атаки при прохождении поворотов.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Фото: Скриншот из социальных сетей

В Катаре оба пилота «Мерседеса» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли — заняли первый ряд.