Владимир Башмаков отреагировал на критику в адрес «Мерседеса» из-за крыла в Катаре

Российский автоспортивный комментатор Владимир Башмаков отреагировал на критику в адрес команды Формулы-1 «Мерседес» из-за избыточной гибкости переднего антикрыла на Гран-при Катара.

«Да они у всех весь сезон гнутся. Кто смотрит мои стримы — знает. Просто стало скучно в конце сезона и нашли. Они гнутся у всех», — написал Башмаков в социальных сетях.

Квалификация Гран-при Катара (топ-10):

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:21.695.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Оскар Пиастри («Макларен»).

5. Исак Хаджар («Ред Булл»).

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

7. Шарль Леклер («Феррари»).

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

9. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).