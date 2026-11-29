Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») отреагировал на решение 10-кратного чемпиона мира по мотогонкам Марка Маркеса («Дукати») завершить карьеру после сезона-2026.

«Всегда очень трудно выбрать, когда остановиться. И, конечно, мы все видели, как многие люди — члены его команды, а также другие гонщики и соперники — эмоционально отреагировали на это решение. Это всегда нечто очень особенное.

Я понимаю его решение. Его скорость, очевидно, впечатляет, но я также думаю, что это всё ещё довольно опасно. На MotoGP, конечно, красиво смотреть. Я испытываю огромное уважение ко всем гонщикам, но он, в частности, очень много страдал на протяжении своей карьеры. Достаточно посмотреть на состояние его плеча и руки.

И в конечном счёте ему больше нечего доказывать. Он уже выиграл так много. В какой-то момент, я думаю, нужно немного подумать и о себе и спросить: «Могу ли я продолжать так, рискуя ещё большими травмами или ещё более серьёзной аварией?» Риск по-прежнему значителен — практически травма каждый сезон. Так что я понимаю его решение», — приводит слова Ферстаппена аккаунт Le Sprint в социальной сети Х.