Норрис: хочу заняться мотогонками в карьере. Но в MotoGP я бы погиб

Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о своей любви к мотогонкам.

«Я люблю мотоциклы, так что хочу заняться мотогонками в какой-то момент своей карьеры. Но, разумеется, сейчас мне не разрешено это. Это прописано в моём контракте. Мне запрещено. И, вероятно, на это есть веская причина. Но я хочу…

Очевидно, не буду выступать в MotoGP. Думаю, в MotoGP я бы погиб. Знаешь, есть гораздо менее мощные мотоциклы, вроде Moto3 и тому подобное. Это просто опасно. Это безумно опасно, но это то, что я хотел бы попробовать через несколько лет», — приводит слова Норриса Everything Formula в социальной сети Х.