Поставщик шин для Формулы-1 «Пирелли» принял решение не менять установленный для Гран-при Катара лимит в 27 кругов для одного комплекта на фоне высокого износа шин в пятничных и субботних сессиях.

В гонке в Катаре команды будут обязаны совершить два пит-стопа.

«Со стратегической точки зрения наиболее конкурентоспособная симуляция на бумаге предполагает два отрезка на «харде» и один на «медиуме». Старт на «медиуме» предлагает большую гибкость в случае ранней машины безопасности по сравнению с «софтом». Команды, у которых нет двух новых комплектов «харда», могут выбрать завершение своего второго [или третьего] отрезка на «медиуме», хотя и ценой потенциально большего общего времени гонки, отчасти из-за большей склонности этого состава к гранулированию.

Ещё один вариант — использовать «софт» либо на старте, либо ближе к концу гонки в сочетании с двумя другими составами. Однако мы считаем, что первоначальное преимущество в сцеплении может быть компенсировано необходимостью относительно быстро заменить «софт» после того, как он пройдёт пик своей работоспособности.

Управление шинами будет ключевым фактором в гонке. Во время пятничных заездов мы зафиксировали особенно высокий уровень локального износа на некоторых машинах, и за ночь мы провели углублённый анализ затронутых шин вместе с дополнительной оценкой данных, полученных в результате стресс-тестов, проведённых в наших лабораториях перед этапом. Проверки не выявили каких-либо проблем, связанных со структурной целостностью шин, которые потребовали бы изменения предписанного давления или максимального лимита в 27 кругов на комплект, который, таким образом, остаётся неизменным. Как всегда, наши инженеры, работающие в каждом гараже, поддержат команды в извлечении м