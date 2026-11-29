Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал о том, как в команде отреагировали на конфликт Джорджа Расселла с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») на Гран-при Лас-Вегаса.

«Думаю, это всё хорошее побочное шоу к главному событию. Я считаю, Джордж был очень благороден в четверг, сказав: «Слушайте, вы знаете, Макс поставил себя в положение, где сила приходит с результативностью и с результатами», и Макс добился результата в Вегасе. Джордж — нет.

Он отнёсся к этому с точки зрения делового подхода, а затем вроде как показал свои намерения на этом уикенде в трёх прошедших тренировках. Так что да, он оставил всё это в зеркале заднего вида и определённо смотрит вперёд.

Вмешивались ли мы? Нет, мы поговорили заранее и сказали: «Слушай, вероятно, нет никакой пользы раздувать пламя или продолжать это. Тебе не нужно играть с ним в пинг-понг этими перепалками, а на самом деле нужно просто смотреть вперёд, сосредоточиться на том, что ты можешь контролировать, и максимально использовать последние два гоночных уикенда, чтобы перенести этот импульс в зиму», — приводит слова Лорда RacingNews365.