В воскресенье, 29 ноября, на автодроме имени Рикардо Тормо состоялась основная гонка заключительного 22-го этапа MotoGP Гран-при Валенсии, победу в которой завоевал испанский гонщик «Трекхаус Рейсинг» Рауль Фернандес. Восьмикратный чемпион из Испании Марк Маркес («Дукати»), для которого эта гонка стала последней в карьере, стал вторым. Испанец Педро Акоста («КТМ») — третий.

«Априлья» стала победителем в командном зачёте.