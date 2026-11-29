Окончательная стартовая решётка Гран-при Катара Формулы-1 — 2026
Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку 22-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Катара. С поула гонку начнёт пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Гонка стартует сегодня в 19:00 мск.
Гран-при Катара. Окончательная стартовая решётка:
1. Джордж Расселл («Мерседес»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Исак Хаджар («Ред Булл»).
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
7. Шарль Леклер («Феррари»).
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
9. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
11. Оливер Берман («Хаас»).
1