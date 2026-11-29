Испанский мотогонщик Марк Маркес обратился к болельщикам после Гран-при Валенсии, который стал для него последним. Ранее 33-летний спортсмен объявил о завершении карьеры в мотогонках.

«Прежде всего хочу поблагодарить вас за всю поддержку. Я буду скучать по мотоциклу, но всегда смогу снова на него сесть. А вот пережить всё это снова я уже не смогу. Поэтому огромное вам спасибо», — приводит слова Маркеса Mundo Deportivo.

Во время обращения испанец не смог сдержать эмоций. Болельщики на трибунах скандировали его имя, а сам гонщик вспомнил, что ему совсем немного не хватило до победы в заключительной гонке.

Маркес завершил сезон в статусе 10-кратного чемпиона мира. За карьеру в MotoGP