Пиастри: сегодня нам и близко не хватало скорости, чтобы бороться за победу

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал своё выступление на Гран-при Катара Формулы-1. По итогам гонки австралиец занял третье место, уступив пилотам «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджу Расселлу.

«Мы точно не могли добиться большего. Последний отрезок получился напряжённым. «Медиум» хорошо работал лишь около трёх кругов, после чего Макс Ферстаппен начал ко мне понемногу приближаться. Очень рад, что в итоге поднялся на подиум — это максимум того, что мы могли добиться. Приятно снова оказаться в топ-3.

У меня получился хороший старт, я расположился на третьей позиции и знал, что выше уже не поднимусь. Сегодня нам и близко не хватало скорости, чтобы бороться за пер