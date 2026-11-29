Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал своё выступление на Гран-при Катара Формулы-1. Итальянский гонщик одержал победу в гонке, опередив напарника по команде Джорджа Расселла.

«Машина в этот уикенд была просто невероятной, потрясающий темп — особенно в чистом воздухе на последнем отрезке — я держал 1:25, болид ехал словно по рельсам, можно было продолжать атаковать. Я получил от пилотажа огромное удовольствие. Это была наша лучшая машина за весь сезон.

Я горжусь нашей командой и работой, которую она проделала, особенно в плане понимания пакета обновлений. Сочувствую Джорджу, его машина была сильно повреждена. У нас могла