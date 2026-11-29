Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал тот факт, что по ходу гонки Гран-при Катара его напарник по команде Андреа Кими Антонелли предлагал вернуть ему первое место перед финишем. У Расселла спросили, принял ли бы он такое предложение.

«Нет. В любом случае это дубль, а мы давненько не стояли вместе на подиуме. Это всё, что я могу сказать», — заявил Расселл после финиша.

Расселл оказался позади Антонелли из-за медленного пит-стопа, на котором механик безуспешно пытался убрать обломок, застрявший под машиной Расселла в передней части днища. Командный мостик ответил Антонелли, что не планирует менять