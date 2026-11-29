Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги Гран-при Катара Формулы-1, по результатам которого занял второе место. Британец завершил гонку следом за напарником Кими Антонелли, опередив Оскара Пиастри на третьей позиции.

«Ещё одна в списке — эта гонка подводит итог всему году. Мне кажется, это неприемлемо, что во время гонки на трассе валяется столько мусора. Как только под машину попал кусок, я сразу это почувствовал — удар был достаточно сильным, что-то явно было не так с болидом. Очень жаль. Очевидно, я рад быть на подиуме, но всё должно было пройти не так.

Прошёл буквально лишь один круг, я подъезжаю ко второму повороту — и там куча мусора повсюду, а в третьем повороте его ещё больше. Я повер