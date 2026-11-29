По итогам гонки Гран-при Катара Формулы-1 определился обладатель второго места в личном зачёте сезона-2026 — пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опережает преследователей на 34 очка и уже точно не потеряет вице-чемпионство.

В борьбе за третье место перед финалом сезона остаются три пилота: Джордж Расселл теперь на семь очков опережает Льюиса Хэмилтона и на восемь — Ландо Норриса. Следом располагаются Шарль Леклер и Оскар Пиастри, но они до топ-3 уже точно не дотянутся.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 427 очков.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 316.

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 282.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 275.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 274.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 256.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 182.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 126.

9. Лиам Ло