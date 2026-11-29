По итогам гонки Гран-при Катара Формулы-1 определился обладатель второго места в личном зачёте сезона-2026 — пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опережает преследователей на 34 очка и уже точно не потеряет вице-чемпионство.
В борьбе за третье место перед финалом сезона остаются три пилота: Джордж Расселл теперь на семь очков опережает Льюиса Хэмилтона и на восемь — Ландо Норриса. Следом располагаются Шарль Леклер и Оскар Пиастри, но они до топ-3 уже точно не дотянутся.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 427 очков.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 316.
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 282.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 275.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 274.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 256.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 182.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 126.
9. Лиам Ло