«Феррари» гарантировала себе второе место в Кубке конструкторов
Поделиться
По итогам гонки Гран-при Катара Формулы-1 определилась судьба второго места в Кубке конструкторов сезона-2026. «Феррари» теперь недосягаема для «Ред Булл» и «Макларена» c запасом в 75 очков. Зато в борьбе за третье место «Ред Булл» и «Макларен» набрали равное количество очков — австрийцы пока впереди за счёт большего числа побед. Всё решит финальный этап 2026 года в Абу-Даби.
Формула-1 2026. Этап 22, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
29 ноября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:23:58.209
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+31.476
3
Оскар Пиастри
McLaren
+33.017
Формула-1. Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 709 очков.
2. «Феррари» — 531.
3. «Ред Булл» — 456.
4. «Макларен» — 456.
5. «Рейсинг Буллз» — 116.
6. «Альпин» — 87.
7. «Хаас» — 31.
8. «Ауди» — 29.
9. «Уильямс» — 16.
10. «Астон Мартин» — 7.
11. «Кадиллак» — 0.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 ноября 2026
-
22:16
-
22:10
-
22:04
-
21:39
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:14
-
21:10
-
21:07
-
20:38
-
19:38
-
18:46
-
18:37
-
18:11
-
16:46
-
16:34
-
15:56
-
15:31
-
15:15
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:28
-
13:19
-
12:48
-
12:39
-
12:21
-
11:31
-
11:19
-
10:36
-
10:22
-
10:00
-
09:59
-
09:36