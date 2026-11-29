По итогам гонки Гран-при Катара Формулы-1 определилась судьба второго места в Кубке конструкторов сезона-2026. «Феррари» теперь недосягаема для «Ред Булл» и «Макларена» c запасом в 75 очков. Зато в борьбе за третье место «Ред Булл» и «Макларен» набрали равное количество очков — австрийцы пока впереди за счёт большего числа побед. Всё решит финальный этап 2026 года в Абу-Даби.

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 709 очков.

2. «Феррари» — 531.

3. «Ред Булл» — 456.

4. «Макларен» — 456.

5. «Рейсинг Буллз» — 116.

6. «Альпин» — 87.

7. «Хаас» — 31.

8. «Ауди» — 29.

9. «Уильямс» — 16.

10. «Астон Мартин» — 7.

11. «Кадиллак» — 0.